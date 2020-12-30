​В МОФТ собрали все отзывы о Forex.com (Форекс.ком) и составили досье на этого брокера

На странице брокера можно изучить не только основные торговые условия Forex.com — минимальный депозит, типы торговых счетов, размер кредитного плеча, доступные в компании тоговые платформы и способы для ввода и вывода денежных средств. Здесь также можно изучить динамику популярности компании, сравнить торговые параметры Forex.com с аналогичными параметрами конкурентов, изучить информацию о действующих в компании инвестиционных программах, бонусах и предложениях для партнеров.

Дополнительно на странице брокера можно ознакомиться с отзывами клиентов Forex.com о сотрудничестве и работе компании в целом. Также здесь можно оставить свой отзыв о Forex.com и ее сервисах, поставить оценку брокеру.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании Forex.com (Форекс.ком), тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе Forex.com, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

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