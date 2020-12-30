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Стоимость золота стабильна на фоне слабеющего доллара
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Стоимость золота стабильна на фоне слабеющего доллара

Слабый доллар немного поддерживает золото, но трейдеры по-прежнему неохотно открывают длинные позиции по этому сырьевому товару
​В среду цены на золото остаются стабильными, поскольку инвесторы продолжают интересоваться более рискованными активами на фоне надежд, что вакцинация против коронавируса и бюджетные стимулы Соединенных Штатов приведут к некоторому ускорению восстановления экономики.

Слабый доллар немного поддерживает золото, но трейдеры по-прежнему неохотно открывают длинные позиции по этому сырьевому товару.

Индекс доллара снизился на 0,25% до 89,77.

Спотовая цена на золото выросла на 0,01% до 1883,00 доллара за унцию.

Серебро выросло на 0,82% и торгуется по 24,435 доллара за унцию.

Между тем, правительство Соединенных Штатов подтвердило первый известный случай нового штамма Covid-19 на территории страны. По мнению экспертов, новый штамм считается более агрессивным к распространению, чем предыдущие мутации коронавируса.

Объединенное Королевство сегодня утвердило иммунизационный препарат от Covid-19, созданною совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.



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среда 30.12.2020 | 15:15
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