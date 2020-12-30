Евросоюз подписал соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС

"Это был трудный процесс, но пришла пора его завершить", — сообщила глава Еврокомиссии. "Европа — наш общий дом", — добавила фон дер Ляйен. Позже соглашение одобрит премьер-министр Объединенного Королевства.

Глава Европейского совета заявил, что подписание торгового соглашения открывает новую страницу в отношениях Британии и Евросоюза.

Как заявлялось ранее, все государства Европейского союза на уровне COREPER утвердили временное торговое соглашения с начала следующего года.

Европарламент утвердит торговый договор по Brexit задним числом в следующем году.

Договоренности по торговому соглашению после Brexit были достигнуты в канун Рождества, за неделю до выхода Объединенного Королевства из Европейского союза. Торговое соглашение позволяет проводить торговые операции между участниками договора без таможенных сборов. Помимо этого, договор четко регламентирует отношение двух сторон в социальной и юридической сфере.

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