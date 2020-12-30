ГК ФИНАМ представил график работы в период новогодних праздников

- 31 декабря 2020 г. – торги на Московской бирже проводиться не будут, подразделения ГК "ФИНАМ" будут работать в сокращенном составе и ограниченном функционале. Обслуживание клиентов в центральном офисе будет проводиться с 10:00 до 14:00.
- 1, 2, 3, 7, 10 января 2021 г. – торги на Московской бирже проводиться не будут. Выходной у всех подразделений, кроме сопровождающих торги иностранными ценными бумагами.
- 9 января 2021 г. – рабочий день по графику субботы. Торги на бирже проводиться не будут. Центральный офис будет открыт для обслуживания клиентов только по осуществлению кассовых операций с 10:00 до 16:00.
- 4, 5, 6, 8 января 2021 г. – офисы будут работать в сокращенном режиме с 10:00 до 19:00. Торги на бирже проводиться не будут. Дополнительный офис "Кутузовский" будет работать во время работы биржи в дежурном режиме. Банк в центральном офисе будет работать в дежурном режиме с 10:00 до 19:00. Кредитно-кассовые и дополнительные офисы работать не будут.
- 11 января 2021 г. – рабочий день по стандартному производственному календарю.
Источник: Finam
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