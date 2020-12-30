Великобританий заключила торговое соглашение с Турцией

Глава Турции уже назвал данное соглашение "основным событием" текущего года.

Торговое соглашение подразумевает торговлю между двумя государствами по сниженным пошлинам и без таможенного контроля, что крайне важно для автомобильной и литейной отрасли Британии. Представители стран сообщили, что в будущем намерены пересмотреть договор, на более выгодных условиях.

В начале второй декады декабря Британия подписала с Вьетнамом соглашение о свободной торговле.

Данный договор по сути является продлением соглашения EVFTA и подразумевает отмену практически всех налогов на товары между ЕС и Вьетнамом. На данный момент товарооборот между объединенным Королевством и Вьетнамом составляет $6,6 млрд.

С начала Brexit Британия заключила 62 договора о свободной торговле. При этом договор с Соединенными Штатами еще не подписан.

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