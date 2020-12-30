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Великобританий заключила торговое соглашение с Турцией
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Великобританий заключила торговое соглашение с Турцией

Глава Турции уже назвал данное соглашение
​Во вторник власти Объединенного Королевства сообщили, что заключили соглашение о торговле с Турецкой Республикой. Данное соглашение позволит странам проводить финансовые сделки на более выгодных условиях после Brexit.

Глава Турции уже назвал данное соглашение "основным событием" текущего года.

Торговое соглашение подразумевает торговлю между двумя государствами по сниженным пошлинам и без таможенного контроля, что крайне важно для автомобильной и литейной отрасли Британии. Представители стран сообщили, что в будущем намерены пересмотреть договор, на более выгодных условиях.

В начале второй декады декабря Британия подписала с Вьетнамом соглашение о свободной торговле. 

Данный договор по сути является продлением соглашения EVFTA и подразумевает отмену практически всех налогов на товары между ЕС и Вьетнамом. На данный момент товарооборот между объединенным Королевством и Вьетнамом составляет $6,6 млрд.

С начала Brexit Британия заключила 62 договора о свободной торговле. При этом договор с Соединенными Штатами еще не подписан. 

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среда 30.12.2020 | 11:14
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