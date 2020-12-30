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Фондовые индексы Европы откроют торги в плюсе
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Фондовые индексы Европы откроют торги в плюсе

Сегодня азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную торговлю
​Европейские фондовые индексы, вероятно, начнут торги с роста котировок, поскольку вакцина AstraZeneca от COVID-19 была одобрена для экстренного использования в Великобритании, несмотря на неоднозначные результаты в Азии и негативные сигналы с Уолл-стрит на фоне неопределенности относительно того, одобрит ли Сенат США увеличение прямых выплат населению.

Ведомство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании утвердило иммунизационный препарат AstraZeneca от коронавируса для экстренного применения в Великобритании. Вакцинация населения страны этим препаратом может начаться в начале 2021 года. 

Президент США Дональд Трамп продолжает требовать увеличения прямых выплат американца до $2000 вместо $600, и Палата представителей США одобрила это требование, отправив предложение на голосование в Сенат, контролируемый республиканцами.

Однако стремление Трампа к увеличению выплат в связи с COVID-19 было остановлено в Сенате, поскольку республиканцы заблокировали голосование, предложенное демократами.

Кроме того, торговое соглашение после Brexit, которое было согласовано на прошлой неделе и устанавливает нормативы для отраслей, включая рыболовство и сельское хозяйство, не регламентирует норм по финансовому рынку. Таким образом, автоматический доступ британцев к финансовым рынкам ЕС может прекратиться 31 декабря.

Сегодня азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную торговлю. Рынки Австралии, Новой Зеландии и Японии снизились, в то время как рынки Гонконга и Шанхая выросли.



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среда 30.12.2020 | 10:40
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