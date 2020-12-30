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В декабре стоимость жилья в Великобритании выросла
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В декабре стоимость жилья в Великобритании выросла

Декабрьская стоимость жилой недвижимости увеличилась на 7,3% в годовом выражении
В последний месяц года стоимость жилой недвижимости в Великобритании выросла, согласно информации Национального строительного общества.

Декабрьская стоимость жилой недвижимости увеличилась на 7,3% в годовом выражении после роста на 6,5% в прошлом месяце. Прогнозировалось, что стоимость вырастит на 6,7%. 

В месячном выражении инфляция цен на жилую недвижимость замедлилась до 0,8% с 0,9% в ноябре. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 0,4%.

Ведущий аналитик Nationwide Роберта Гарднера заявил, что в последние время условия на рынке жилья были стабильными, несмотря на то, что более широкое экономическое восстановление потеряло импульс и экономика Великобритании столкнулась с перспективой дальнейших ограничений и сохраняющейся неопределенности в отношении будущих международных торговых отношений Великобритании.

Аналитик сказал, что активность на рынке жилья, вероятно, замедлится в ближайшие кварталы, возможно, резко, если рынок труда ослабнет, как ожидает большинство аналитиков.

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среда 30.12.2020 | 10:23
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