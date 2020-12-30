Renesource Capital информирует о времени работы в праздничные дни

31.12.2020 – рынки Европы и России будут закрыты и брокерский отдел будет работать в сокращённом режиме с 13:00 по 16:00 GMT (с 15:00 по 18:00 Рига).

01.01.2021 – рынки США, Канады, Европы и России будут закрыты и брокерский отдел работать не будет.

1 января 2021 года, денежные переводы (зачисление, вывод и перевод средств между счетами финансовых инструментов) и конвертация валюты с физической поставкой проводиться не будут. Конвертация валюты с физической поставкой 30 декабря 2020 года после наступления cut – off – time (10:00 AM GMT) будет исполнена 4 января 2021 года.

Внимание!

Учитывая вышесказанное, настоятельно призываем непрерывно следить за имеющимся на ваших счетах остатком, его достаточностью и соответствию требованиям маржинального обеспечения, в связи с ограниченной ликвидностью на рынке. Также обращаем ваше внимание на возможную повышенную волатильность рынков валюты и драгметаллов, которая может привести к значительным ценовым разрывам (gaps), расширенным по сравнению с нормальными торговыми условиями спредам (spreads), а также исполнению распоряжений по ценам, которые хуже указанных (slippage).

В случае возникновения вопросов просим Вас связываться с Вашим менеджером счета или отделом брокериджа.

С наступающим Новым годом.

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