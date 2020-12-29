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М. Санду намерена отправить в отставку парламент Молдовы
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М. Санду намерена отправить в отставку парламент Молдовы

По словам президента, большинство граждан страны также хотят видеть обновленный парламент
​Президент Молдовы М. Санду намерена инициировать процедуру роспуска парламента через несколько дней.

Она заявила об этом после проведенных консультаций со всеми фракциями в парламенте. Санду намерена представить решение выхода из сложившегося политического и экономического кризиса.По ее словам, ни одна политическая сила не заявила о своем намерении взять ответственность за назначение нового правительства. Все партии поддерживают проведение досрочных парламентских выборов.

По словам президента, большинство граждан страны также хотят видеть обновленный парламент. После отставки премьера И. Кику с 1 января эта должность будет занята кем-то из действующих министров. Согласно Конституции Молдовы, досрочные выборы возможны в случае блокировки работы парламента по любой причине в течение трех месяцев либо в случае неспособности его утвердить новое правительство.

На минувшей неделе действующий премьер-министр И. Кику заявил, что предлагает отставку правительства для того чтобы полностью распустить парламент.

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вторник 29.12.2020 | 23:01
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