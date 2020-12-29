Лучшие Форекс брокеры 2020 определены экспертами МОФТ

Кто вошел в ТОП-5 лучших Форекс брокеров МОФТ.

Лидером рейтинга, как и в прошлом отчетном периоде, осталась компания RoboForex, которая активно развивает собственную инвестиционную платформу CopyFx, каждый месяц расширяя ее функционал и добавляя новые программы для инвестирования. Также среди ключевых преимуществ брокера его клиенты отмечают мгновенный вывод денежных средств и использование компанией современных технологий STP и ECN для вывода сделок на рынок.

На втором месте среди лучших Форекс брокеров в этом месяце расположился брокер Forex4you. Этот брокер зарекомендовал себя универсальной компанией, одинаково удобной как для новичков, так и опытных трейдеров. У Forex4you есть своя платформа соцтрейдинга Share4You, нет ограничений на скальпинг и алгоритмическую торговлю. Брокер регулярно обновляет функционал личного кабинета и добавляет новые торговые инструменты.

Третья позиция в рейтинге досталась EXNESS — брокеру, который ранее занимал вторую строчку, но уступил ее Forex4you. Причина небольшого «проседания» этой компании заключается в том, что у ее главного конкурента в минувшем месяце объемы торгов оказались выше.

Четвертая строчка рейтинга МОФТ без изменений — как и в ноябре остается за Instaforex. Этот брокер «просел» в июле со второй позиции и с тех пор курсирует между позициями 3 и 4. Instaforex продолжает предлагать колоссальное количество торговых инструментов, постоянно расширяя базу валютных пар, фьючерсов и криптовалют. Также в Instaforex улучшилась система ПАММ-счетов, пережила ряд модификаций собственная инвестиционная платформа брокера ForexCopy.

На пятой строчке — Admiral Markets UK. С тех пор, как в августе компания оказалась на шестой позиции, набрав сразу три пункта, она каждый месяц увеличивает объемы торгов, предлагая всё более выгодные условия. Этот брокер предоставляет беспрецедентно высокое качество сервиса. Свою роль играет наличие собственной юридической поддержки и удобной системы вывода денежных средств.

Как эксперты МОФТ обновляют рейтинг лучших Форекс брокеров.

В основе составления рейтинга МОФТ лежит два базовых параметра – комплексность и независимость. Ни один брокер не оценивается без соотнесения с позициями конкурентов, при этом анализируются все доступные показатели. Функциональные группы параметров для оценки:

экономические (это объемы торгов, бухгалтерская статистика, месячный оборот);

репутационные (сюда входит перманентный мониторинг пользовательских отзывов);

клиентские (оценка притока/оттока клиентов брокера по разным направлениям торговли);

финансовые (скорость проведения операций, наличие задержек, каналы для ввода/вывода средств);

сервисные (оценивается скорость реакции брокера на обращения трейдеров и нештатные ситуации).

Объективность и независимость рейтинга обусловлены тем, что МОФТ исключает какое-либо внешнее влияние со стороны брокеров в ходе их проверки по параметрам и формирования рейтинговой таблицы.

СПРАВКА: МОФТ — это самое большое сообщество трейдеров в мире. МОФТ предоставляет свои услуги с 2010 года, и за это время число клиентов Объединения превысило 300,000. Работая с МОФТ, трейдеры получают больше дохода за счет доплат за каждую сделку. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов перед брокерами — предоставляя им бесплатную юридическую поддержку.

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