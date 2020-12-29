ФИНАМ еще раз доказал свое лидерство в инновациях

В рамках десятой юбилейной премии "Время инноваций" проект Novoadvisor, который с помощью алгоритмов искусственного интеллекта помогает клиентам "ФИНАМа" повысить эффективность биржевых сделок, был признан победителем в номинации "Продукт года". Сервис оценивает операции и открытые позиции трейдера методами технического анализа и с учетом данных по портфелям более успешных инвесторов выявляет типичные ошибки и дает рекомендации по улучшению торговой стратегии: показывает, на каких сделках клиент потенциально может заработать больше, а каких операций следует избегать.

Также группа удостоилась специальной премии Digital Leaders Award, впервые представленной в конкурсе в 2020 году и отражающей вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Разработанная командой "ФИНАМа" рекомендательная система Fin@Matrix была признана лучшей в номинации "Решение года" в категории проектов по автоматизации внутренних и общекорпоративных бизнес-процессов.

Премия "Время инноваций", учрежденная фондом "Социальные проекты" при поддержке Минэкономразвития РФ, вручается ежегодно с 2011 года, и за это время завоевала репутацию одной из самых престижных наград, которой отмечаются наиболее технологичные компании за лучшие проекты и практики по внедрению инноваций во различных сферах. "ФИНАМ" неоднократно становился обладателем премии "Время инноваций". В 2014 году сервис "Единый торговый счет" (ММА) стал лучшим "Инновационным продуктом года", в 2015 году решение "Акции в один клик" было признано "Технологической инновацией года", а в 2019 году брокер победил в номинации "Лучший проект по внедрению инноваций".

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