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В Австрии продолжает восстанавливаться производство
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В Австрии продолжает восстанавливаться производство

Основной индекс менеджеров по закупкам в производственной отрасли от UniCredit Bank Austria увеличился до 53,5 пункта в декабре
​Производственная отрасль Австрии продолжает восстанавливаться после пандемии Covid-19, показали результаты опроса IHS Markit во вторник.

Основной индекс менеджеров по закупкам в производственной отрасли от UniCredit Bank Austria увеличился до 53,5 пункта в декабре с 51,7 пункта в предыдущем месяце.

Значение выше 50 пунктов указывает на рост отрасли. Это второй по величине показатель за последние два года, что свидетельствует о значительном улучшении общих производственных условий.

В конце IV квартала наблюдался рост экспортных заказов. В результате в декабре общий объем заказов вырос. Следовательно, производители наращивали объемы производства.

В декабре занятость снизилась, при этом темпы снижения были самыми слабыми с марта.

Что касается цен, исследование показало, что инфляция цен на сырье выросла до максимума с января прошлого года. 

Уверенность в будущей деятельности достигла рекордного уровня с февраля 2018 года.

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вторник 29.12.2020 | 13:21
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