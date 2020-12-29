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ФИНАМ предлагает торговлю фьючерсами на российскую пшеницу
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ФИНАМ предлагает торговлю фьючерсами на российскую пшеницу

Совершать сделки можно онлайн с помощью бесплатного приложения FinamTrade
"ФИНАМ" дает возможность своим клиентам на выгодных условиях совершать операции с новым инструментом - фьючерсом на российскую пшеницу. 

Как известно, это одна из самых значимых для России зерновых культур и важнейшая статья экспорта: доля российской пшеницы в объеме мирового рынка достигает 19%. Однако до недавнего времени на нее не было единого ценового ориентира: продавцы и покупатели российского зерна зависели от иностранных котировок или условий конкретного зернового трейдера.

С началом торгов фьючерсом на Московской бирже, стартовавших 21 декабря 2020 г., задается бенчмарк стоимости зерна, на который смогут ориентироваться участники рынка. Новый инструмент представляет интерес для различных игроков: агрохолдингов, производителей сельхозтоваров, переработчиков и экспортеров зерна.

"ФИНАМ" предлагает своим клиентам выгодные условия торговли фьючерсом на российскую пшеницу - комиссия по тарифам составляет от 10 коп. за 1 контракт. Совершать сделки можно онлайн с помощью бесплатного приложения FinamTrade.

Торги фьючерсами на пшеницу имеют ряд преимуществ:

  • Прозрачное ценообразование и страхование от рисков изменения цены.
  • Ежесекундная актуализация стоимости фьючерса в онлайн-режиме.
  • Возможность использовать поставочный фьючерс как стандартизированный контракт на куплю/продажу зерна.
  • Выгодная комиссия за приобретение контракта.

Источник: Finam

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вторник 29.12.2020 | 11:57
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