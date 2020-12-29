ForexClub: кредитное плечо до 1:1000

Компания Forex Club, услуги которой востребованы в России и странах СНГ, не так давно анонсировала изменения в торговых условиях. Торговать на самых популярных валютных парах теперь еще более выгодно, ведь новое кредитное плечо равно 1 к 1000. Эта приятная новость для трейдеров, у которых объем продаж не превышает $1 000 000.

Но это еще не все сюрпризы для пользователей MT4/5. Для всех счетов Market Execution теперь действует нулевой спред, что делает онлайн-трейдинг максимально выгодным. Но с этим обновлением не все так однозначно. Помимо спреда с пользователей удерживаются и другие комиссии, и размер их может быть довольно ощутимым. Комиссия за минимальный объем сделки может достигать $7 за 1 лот и более.

Российский Forex Club не единственный в индустрии практикует перекладывание спреда в комиссию и в обратном порядке. Это довольно распространенная практика, ведь форекс-брокер должен на чем-то зарабатывать. Пользователям подают «блюдо» под разными соусами, но не стоит надеяться на «бесплатный сыр», ведь он, как известно, бывает только в мышеловке.

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