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Элад Ройсман назначен исполняющим обязанности главы SEC
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Элад Ройсман назначен исполняющим обязанности главы SEC

Ройсман принял присягу в качестве комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам 11 сентября 2018 года
Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила в понедельник, что президент Дональд Трамп назначил Элада Ройсмана исполняющим обязанности председателя агентства.

Ройсман был приведен к присяге в качестве комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам 11 сентября 2018 года. До того, как присоединиться к Комиссии, он занимал должность главного юрисконсульта в Комитете Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.

На прошлой неделе Джей Клейтон подал в отставку с поста председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Клейтон ранее заявлял, что уйдет в отставку до конца года. Он начал свою должность в мае 2017 года.

На прошлой неделе в сообщениях говорилось, что Трамп, скорее всего, назначит исполняющим обязанности председателя комиссаров SEC от республиканцев Хестер Пирс или Элада Ройсмана. Избранный президент Джо Байден выберет постоянного преемника Клейтона.

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вторник 29.12.2020 | 10:39
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