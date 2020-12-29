Элад Ройсман назначен исполняющим обязанности главы SEC

Ройсман был приведен к присяге в качестве комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам 11 сентября 2018 года. До того, как присоединиться к Комиссии, он занимал должность главного юрисконсульта в Комитете Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.

На прошлой неделе Джей Клейтон подал в отставку с поста председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Клейтон ранее заявлял, что уйдет в отставку до конца года. Он начал свою должность в мае 2017 года.

На прошлой неделе в сообщениях говорилось, что Трамп, скорее всего, назначит исполняющим обязанности председателя комиссаров SEC от республиканцев Хестер Пирс или Элада Ройсмана. Избранный президент Джо Байден выберет постоянного преемника Клейтона.

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