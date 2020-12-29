Доллар США падает к большинству мировых валют

В понедельник нижняя палата Конгресса США одобрила требование главы Белого дома об увеличении прямых выплат населению во время пандемии коронавируса до 2000 долларов. Ожидается, что Сенат не поддержит данный законопроект.

Фунт стерлингов растет на фоне того, что Евросоюз утвердил временное торговое соглашение между Европейским союзом и Британией после Brexit, согласованное в канун Рождества.

По состоянию на 9:27 мск единая европейская валюта выросла относительно американского доллара на 0,19% — до $1,2239.

Доллар США снизился в паре с японской иеной на 0,10% до отметки в ¥103,71. Евро относительно иены подорожал на 0,13% — до ¥126,99.

Великобританский фунт укрепился относительно доллара США на 0,22% до уровня $1,3481. Фунт к евро вырос на 0,03% — до 1,1014 евро.

Индекс ICE снизился на 0,23%. Более обширный WSJ Dollar Index упал на 0,18%.

Читайте также: События и данные макростатистики на 22 июля