Нижняя палата Конгресса преодолела вето президента США на оборонный бюджет

Согласно протоколу, законопроект направится на голосование в верхнюю палату Конгресса США. Конгрессмены должны рассмотреть этот законопроект во вторник и для преодоления вето президента США отдать за него более 67% голосов.

В начале месяца законодатели уже принимали решение по данному законопроекту, причем в обеих палатах он был одобрен большинством представителей, однако действующий глава Белого дома ветировал его 23 декабря.

В данный проект включены средства в объеме 740,5 миллиардов долларов на госфинансирование работы Пентагона и программ в области защиты и безопасности по линии Минэнергетики Соединенных Штатов.

Помимо этого, в оборонный бюджет включены санкционные меры в отношении российских проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Согласно законопроекту под санкционные ограничения попадает Турция, за приобретение ракетных установок производства Российской Федерации.

Но ветировал президент США оборонный бюджет по тому, что в нем не была устранена статья закона, которая снимает ответственность с интернет-компаний за размещение частного контента.

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