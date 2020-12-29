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Нижняя палата Конгресса преодолела вето президента США на оборонный бюджет
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Нижняя палата Конгресса преодолела вето президента США на оборонный бюджет

В начале месяца законодатели уже принимали решение по данному законопроекту
​Законодатели нижней палаты Конгресса США утвердили оборонный бюджет на 2021 год, несмотря на вето главы Белого дома. За снятие вето проголосовало большинство представителей нижней палаты, пишут СМИ.

Согласно протоколу, законопроект направится на голосование в верхнюю палату Конгресса США. Конгрессмены должны рассмотреть этот законопроект во вторник и для преодоления вето президента США отдать за него более 67% голосов.

В начале месяца законодатели уже принимали решение по данному законопроекту, причем в обеих палатах он был одобрен большинством представителей, однако действующий глава Белого дома ветировал его 23 декабря.

В данный проект включены средства в объеме 740,5 миллиардов долларов на госфинансирование работы Пентагона и программ в области защиты и безопасности по линии Минэнергетики Соединенных Штатов.

Помимо этого, в оборонный бюджет включены санкционные меры в отношении российских проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Согласно законопроекту под санкционные ограничения попадает Турция, за приобретение ракетных установок производства Российской Федерации.

Но ветировал президент США оборонный бюджет по тому, что в нем не была устранена статья закона, которая снимает ответственность с интернет-компаний за размещение частного контента.

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вторник 29.12.2020 | 09:34
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