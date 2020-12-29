Фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги понедельника ростом

Все ключевые индексы завершили день в положительной зоне. Dow поднялся на 204,10 пункта, до 30 403,97. Nasdaq вырос на 94,69 пункта, до отметки в 12 899,42. Индекс S&P 500 поднялся на 32,30 пункта, до уровня 3 735,36.

На положительную динамику роста повлияла информация о том, что президент Дональд Трамп наконец подписал законопроект о государственных расходах на сумму $2,3 трлн, который включает около $900 млрд на поддержание экономики страны во время пандемии коронавируса, а также прямые выплаты американцам.

Ранее Трамп не желал подписывать закон, призывая увеличить прямые выплаты физическим лицам в размере $600 до $2000.

Тем не менее, торговая активность оставалась невысокой, и многие трейдеры все еще не выходили за свои рабочие места в преддверии новогодних праздников в пятницу.

Отсутствие важных экономических данных по США также держало трейдеров в стороне, хотя отчеты о ценах на жилье, незавершенных продажах жилья и еженедельных заявках на пособие по безработице могут привлечь внимание в ближайшие дни.

Продажи акции продемонстрировали значительный рост в течение дня, что привело к росту индекса розничной торговли Dow Jones в США на 1,7%.

Ценные бумаги авиакомпаний и коммерческой недвижимости также подорожали, в то время как бумаги газодобывающих и биотехнологических компаний снизились.

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