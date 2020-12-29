Фондовые рынки Азии торгуются в плюсе

Австралийский рынок ценных бумаг, который возобновил торговлю после долгих рождественских праздников, растет.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 повышается на 0,83%, до 6719,90 пункта. Более широкий индекс All Ordinaries прибавляет 0,87% до 6 977,80 пункта. Австралийский рынок был закрыт в понедельник в связи с праздником Дня подарков.

В банковском секторе Commonwealth Bank, Westpac, ANZ Banking и National Australia Bank прибавили от 0,8% до 1,3%.

Крупнейшие горнодобывающие компании также выросли. Fortescue Metals прибавляет более 2%, Rio Tinto прибавляет 0,6%, а BHP Group прибавляет 0,1%.

Акции нефтяных компаний растут после того, как цены на сырую нефть выросли накануне. Котировки Woodside Petroleum выросли почти на 2%, Santos прибавил 0,6%, а Oil Search — 0,3%.

Среди технологических компании: бумаги Appen выросли на 2%, Afterpay - почти на 2%, а WiseTech Global снизился на 0,6%.

Между тем, золотодобывающие компании демонстрируют неоднозначную реакцию после того, как цены на золото снизились. Evolution Mining выросла на 1%, а Newcrest Mining снизилась на 0,2%.

Японский рынок акций вырос. Иена, как безопасный актив, снизилась на фоне того, что американские акции закрылись на рекордно высоком уровне.

Ключевой индекс Nikkei 225 вырос на 1,34% до уровня в 27 212,59 пункта.

Крупнейшие на рынке SoftBank Group и Fast Retailing прибавили более 2% каждая. В технологической сфере Tokyo Electron выросла более, чем на 2%, а Advantest прибавляет 0,4%.

Компании, чья продукция ориентирована на экспорт, выросли в цене на фоне ослабления иены. Sony выросла на 2%, а Canon и Panasonic подорожали более, чем на 1% каждая. Mitsubishi Electric прибавляет 0,6%.

Бумаги крупнейших производителей авто в Японии: Toyota прибавили в стоимости на 1%, Honda — на 0,2%.

В финансовом секторе ценные бумаги Sumitomo Mitsui Financial выросли на 0,6%, а акции Mitsubishi UFJ Financial выросли на 0,2%.

Среди лидеров роста акций: бумаги Sumitomo Dainippon Pharma выросли более, чем на 14%, IHI Corp. - более, чем на 5%, а акции Mitsubishi Heavy Industries - более, чем на 4%.

На рынке Форекс: доллар США во вторник торгуется в верхнем диапазоне ¥103.

В других странах Азии: рынки Новой Зеландии и Индонезии выросли более, чем на 1%, в то время, как рынок Гонконга вырос на 0,9%.

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