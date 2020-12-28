Укладка "Северного потока-2" на территории Германии завершена

Работы по укладке труб проводились на отрезке в 2,6 километра в немецкой акватории на глубине мне 30 метров. Теперь компании Nord Stream 2 предстоит осуществить прокладку трубопровода в датских водах. Работы планируется начать с середины января 2021 года.
Ранее предполагалось, что «Северный поток-2» может быть запущен с марта 2021 года. В то же время, не исключено, что могут возникнуть логистические либо юридические трудности. Изначально данный проект планировалось окончательно ввести в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, несмотря на то, что США неоднократно грозили введением санкций против владельцев компании Nord Stream 2.В свою очередь, власти Германии пообещали защитить строительство газопровода от санкций, которые грозит наложить на него администрация Джо Байдена. Власти Германии не намерены изменить свою позицию касательно запуска трубопровода даже в случае смены руководства США. Берлин будет иметь отличное от Вашингтона мнение и намерен отстаивать его.
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