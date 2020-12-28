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Укладка "Северного потока-2" на территории Германии завершена
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Укладка "Северного потока-2" на территории Германии завершена

Не исключено, что могут возникнуть логистические либо юридические трудности
​Участок трубопровода «Северный поток-2» на территории Германии был достроен.

Работы по укладке труб проводились на отрезке в 2,6 километра в немецкой акватории на глубине мне 30 метров. Теперь компании Nord Stream 2 предстоит осуществить прокладку трубопровода в датских водах. Работы планируется начать с середины января 2021 года.

Ранее предполагалось, что «Северный поток-2» может быть запущен с марта 2021 года. В то же время, не исключено, что могут возникнуть логистические либо юридические трудности. Изначально данный проект планировалось окончательно ввести в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, несмотря на то, что США неоднократно грозили введением санкций против владельцев компании Nord Stream 2.

В свою очередь, власти Германии пообещали защитить строительство газопровода от санкций, которые грозит наложить на него администрация Джо Байдена. Власти Германии не намерены изменить свою позицию касательно запуска трубопровода даже в случае смены руководства США. Берлин будет иметь  отличное от Вашингтона мнение и намерен отстаивать его.

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понедельник 28.12.2020 | 22:43
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