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2020 год стал одним из худших для нефтекомпаний
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2020 год стал одним из худших для нефтекомпаний

Общая стоимость списанных активов оказалась равной около 10% от рыночной капитализации
​Текущий год стал одним из худших для нефтекомпаний и рынка за последние 10 лет, отмечают аналитики. По итогам первых девяти месяцев добытчики нефти вынуждены были списать активов на 145 млрд  долларов.

В 2015 году данная сумма оказалась в два раза меньше. Стоит отметить, что в статистику этого года не было включено списание ExxonMobil на сумму 20 млрд долларов. Данное списание произойдет в четвертом квартале. Также отмечается, что списание Chevron ожидается на сумму в 10 млрд долларов.

Общая стоимость списанных активов оказалась равной около 10% от рыночной капитализации всех мировых нефтекомпаний, стоимостью выше одного миллиарда долларов. Помимо этого, многим предприятиям не удалось пережить этот год и они обанкротились. Многие аналитики прогнозируют, что в мире будут довольно низкие цены на нефть в следующем году. Так, ожидается, что баррель нефти марки Brent будет стоить 45 долларов США. 

В ОПЕК отмечают, что эпоха нефти вскоре закончится.

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понедельник 28.12.2020 | 22:04
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