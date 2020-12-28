ВВП Великобритании вырос на рекордную отметку

При этом аналитики ожидали роста в 15,5%.В то же время такой показатель не смог компенсировать экономический спад на 18,8%, который был в зафиксирован в период с апреля по июнь.

Согласно данным от бюро национальной статистики, Великобритания позаимствовала рекордную сумму в 241 млрд фунтов стерлингов за первые восемь месяцев текущего финансового года. Этот показатель был на 190 млрд фунтов больше, чем годом ранее.Многие аналитики полагают, что бюджетный дефицит достигнет отметки почти в 400 млрд фунтов стерлингов в следующем году. Это почти вдвое больше, чем было спровоцировано в результате мирового финансового кризиса. Госдолг в настоящее время составляет почти 2,1 трлн фунтов стерлингов.

Министр финансов страны подтвердил свое ранее данное обещание преодолеть дефицит бюджета в несколько этапов, поскольку это сложно сделать ввиду пандемии.

Читайте также: Володин заявил о планах Bloomberg участвовать во внутренних делах России