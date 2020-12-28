Фондовая Уолл-стрит откроется ростом котировок

В понедельник американский фондовый рынок начнет торги в зеленой зоне, согласно прогнозируемой динамике индекса фьючерсов США.

Азиатские рынки акций закрылись в своём большинстве ростом, а европейские продолжают торговлю на позитиве. В пятницу рынки США и Европы были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

По состоянию на 14:35 по мск фьючерсы на Dow прибавляли 155,00 пунктов, фьючерсы на S&P 500 прибавляли 25,00 пунктов, а фьючерсы Nasdaq 100 повысились на 92,25 пункта.

Основные индексы США завершили пятничную сессию разнонаправленно. Nasdaq снизился на 36,80 пункта, или 0,3%, до уровня 12 771,11, Dow вырос на 114,32 пункта, или на 0,4%, до отметки в 30 129,83, а S&P 500 поднялся на 2,75 пункта, или на 0,1%, до — 3 690,01.

Китайские фондовые рынки закрыли торги незначительным ростом котировок, в то время как рынок акций Гонконга снизился. Ключевой индекс Shanghai Composite Index прибавил 0,72 пункта до 3397,29, в то время как индекс Гонконга Hang Seng упал на 58,08 пункта, или 0,2%, до 26 328,48.

Японский рынок акций завершил торги в плюсе. Индекс Nikkei 225 вырос на 197,42 пункта, или 0,7%, до уровня 26 854,03.

Рынки Австралии и Новой Зеландии были закрыты в понедельник в связи с Днем подарков.

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