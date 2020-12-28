Белоруссия и Россия договорились о скидке на поставки нефти

Согласно его словам, процесс подписания соглашений с российскими поставщиками нефти уже идет в настоящее время. Со многими крупными компаниями уже готовы договоры на следующий год. С отдельными компаниями идет процесс согласования отдельных условий.

По словам премьер-министра, он уверен, что все эти процедуры обязательно будут завершены до конца текущего года. В начале этого года обе страны никак не могли достичь соглашения касательно объемов и стоимости поставок топлива из России в Белоруссию. Ключевые противоречия стороны смогли устранить после того как Россия приняла условия Белоруссии и согласилась на скидку в размере 15,7 доллара за тонну по сравнению с предыдущими ценами на топливо.

Таким образом, в новом году Белоруссия получила довольно выгодные условия поставок топлива.

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