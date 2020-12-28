FortFS предлагает приветственный бонус в размере 35$

Welcome Bonus позволяет попробовать свои силы в реальных рыночных условиях, не рискуя своими деньгами. Именно такой бонус в размере 35 долларов США дарит своим новым клиентам компания FortFS. Данный бонус является бездепозитным и не требует внесения собственных средств.

Для того чтобы получить приветственный бонус нужно авторизоваться в личном кабинете, верифицировать номер телефона и личные данные. После того, как сотрудники компании проверят ваши документы, в личном кабинете во вкладке «Бонусы» и подразделе «Приветственный бонус» станет активной кнопка «Получить Бонус».

Welcome Bonus может получить каждый новый клиент компании, который прошел процедуру верификации в личном кабинете.

Получить Welcome Bonus возможно в течение 10 календарных дней с момента регистрации учетной записи на сайте компании. Сумма бонуса равна 35 долларов (3 500 центов, если у Вас счет ЦЕНТ, либо же соответствующий эквивалент в Евро или Рублях, в зависимости от валюты вашего счета). Воспользоваться Welcome Bonus можно только один раз и только на один торговый счет.

Обратите внимание! Welcome Bonus недоступен на Счетах для Новичков, на PRO и S.T.A.R счетах.

Вывод Welcome Bonus, а также прибыли, полученной с него, возможно только при выполнении условий по обороту на торговом счете: на классических счетах необходимо совершить торговый оборот общим объемом 20 лотов; на центовых счетах - 2 000 лотов. В отработке участвуют сделки совершенные на контрактах групп Forex, Commodities (Metals). Если сумма Welcome bonus на счете клиента превышает в два раза сумму собственных средств, то вся полученная прибыль учитывается как бонусная. В иных случаях, собственные средства и полученная с их помощью прибыль выводятся без ограничений.

Максимальная сумма вывода бонусных средств, включая прибыль с них, ограничена на уровне 85 долларов США или эквивалент в другой валюте.

Детально ознакомиться с правилами получения и отработки бонуса можно на официальном сайте компании.

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