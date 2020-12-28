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В ноябре экспорт Гонконга вырос
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В ноябре экспорт Гонконга вырос

Ноябрьский импорт вырос на 5,1% в годовом выражении после роста на 0,6% в предыдущем месяце
По данным Департамента переписи населения и статистики, экспорт товаров Гонконга в ноябре вырос после падения в предыдущем месяце.

В ноябре экспорт вырос на 5,6% в годовом выражении после снижения на 1,1% в октябре.

Ноябрьский импорт вырос на 5,1% в годовом выражении после роста на 0,6% в предыдущем месяце.

Торговый дефицит увеличился до 25,609 млрд гонконгских долларов в ноябре с 26,168 млрд гонконгских долларов в том же месяце 2019 года. В октябре дефицит составил 36,756 млрд гонконгских долларов.

С начала года экспорт снизился на 2,8% в годовом исчислении, а импорт упал на 5,0%. Торговый дефицит составил 296,603 млрд гонконгских долларов.

"В то время как продолжающееся укрепление экономики материкового Китая должно оказать поддержку экспорту Гонконга, резкое ухудшение эпидемической ситуации во многих странах с развитой экономикой в последнее время может замедлить темпы восстановления мировой экономики в ближайшие месяцы и ограничить экспортные показатели Гонконга. ", - заявил представитель правительства.

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понедельник 28.12.2020 | 13:59
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