Gerchik & C проводит новогоднюю ярмарку

Акция «Новогодняя ярмарка от Gerchik & Co».
Компания Gerchik & Co раздает щедрые подарки своим клиентам в рамках акции «Новогодняя ярмарка от Gerchik & Co». Принять участие в программе могут клиенты, которые в течение периода с 00:00 по времени сервера компании 21.12.2020 по 23:59 по времени сервера компании 08.01.2021 осуществили пополнение своего клиентского счета на определенную сумму одной или несколькими транзакциями.
- В случае если участник акции на момент ее проведения является клиентом компании более 3 лет, такой Участник получает льготные условия доступа (скидку) в размере 30% на любой новогодний BOX.
- В случае если участник акции является клиентом компании более одного года, такой участник получает льготные условия доступа (скидку) в размере 20% на любой новогодний BOX.
- В случае если участник акции является клиентом компании менее одного года, такой участник получает льготные условия доступа (скидку) в размере 10% на любой новогодний BOX.
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