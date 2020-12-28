Gerchik & C проводит новогоднюю ярмарку

Акция «Новогодняя ярмарка от Gerchik & Co».

Компания Gerchik & Co раздает щедрые подарки своим клиентам в рамках акции «Новогодняя ярмарка от Gerchik & Co». Принять участие в программе могут клиенты, которые в течение периода с 00:00 по времени сервера компании 21.12.2020 по 23:59 по времени сервера компании 08.01.2021 осуществили пополнение своего клиентского счета на определенную сумму одной или несколькими транзакциями.

В случае если участник акции на момент ее проведения является клиентом компании более 3 лет, такой Участник получает льготные условия доступа (скидку) в размере 30% на любой новогодний BOX.

В случае если участник акции является клиентом компании более одного года, такой участник получает льготные условия доступа (скидку) в размере 20% на любой новогодний BOX.

В случае если участник акции является клиентом компании менее одного года, такой участник получает льготные условия доступа (скидку) в размере 10% на любой новогодний BOX.

Всего предлагается три типа новогодних трейдерских боксов:

Lite Box. Ранее, чтобы получить данный бокс, клиенту требовалось пополнить счет на 1 000 долларов США. Сейчас согласно акции требования к сумме пополнения снижены. Бокс включает в себя спреды от 0 пунктов, скорость исполнения сделок от 1 мс, «Риск-менеджер», «Перезагрузка от Герчика. Комфорт».

Smart Box - это спреды от 0 пунктов, скорость исполнения сделок от 1 мс, «Риск-менеджер», обновленный Real Market Volume + Советник (расширенная лицензия). Для того, чтобы воспользоваться преимуществами данного бокса сумма пополнения должна быть не менее 2 000 долларов США, минус скидка 10%, 20% или 30% в зависимости от стажа работы в компании.

Super Box - получение бокса было возможным при пополнении счета на 5 000 долларов, но для участников акции действуют льготные условия и сумма необходимого пополнения снижена. Бокс предусматривает такие привилегии как спреды от 0 пунктов, скорость исполнения сделок от 1 мс, «Риск-менеджер», обновленный Real Market Volume + Советник (расширенная лицензия), «Перезагрузка от Герчика. Комфорт» + 2 месяца «Продленки», комплекс из 29 видеоуроков с Заботкиным, Макеевым, Подольской и Герчиком.

Более детально ознакомиться с правилами акции вы можете на официальном сайте брокера.

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