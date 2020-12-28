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Экономика
Рынок нефти и газа
Нефть растет на фоне подписания Трампом законопроекта о стимулах
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Нефть растет на фоне подписания Трампом законопроекта о стимулах

Нефть марки Brent с поставками в феврале подорожала на 0,78% до уровня 51,69 долларов за баррель
​В понедельник стоимость нефти выросла после того, как глава Белого дома Дональд Трамп утвердил бюджет государства на новый финансовый год, который включает в себя меры стимулирования экономики и прямые выплаты американцам, однако возможное снижение спроса продолжает сдерживать рост углеводородов.

Нефть марки Brent с поставками в феврале подорожала на 0,78% до уровня 51,69 долларов за баррель. Нефть марки WTI с контрактами в феврале выросла на 0,87% до отметки 48,64 долларов за баррель.

Действующий президент США 27 декабря утвердил финансирование правительства страны на 2021 год в объеме 2,3 триллиона долларов тем самым продолжив работу законодателей Соединенных Штатов. 

"Так как, все мировые страны в срочном порядке приобретают иммунизационные препараты от Covid-19 и начинаю вакцинацию населения, стоимость нефти в краткосрочной перспективе будет зависеть только от скорости этой вакцинации и сможет ли она справиться с новым штаммом коронавируса", - сообщает Стивен Иннеса из Axi.

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понедельник 28.12.2020 | 11:09
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