Нефть растет на фоне подписания Трампом законопроекта о стимулах

Нефть марки Brent с поставками в феврале подорожала на 0,78% до уровня 51,69 долларов за баррель. Нефть марки WTI с контрактами в феврале выросла на 0,87% до отметки 48,64 долларов за баррель.

Действующий президент США 27 декабря утвердил финансирование правительства страны на 2021 год в объеме 2,3 триллиона долларов тем самым продолжив работу законодателей Соединенных Штатов.

"Так как, все мировые страны в срочном порядке приобретают иммунизационные препараты от Covid-19 и начинаю вакцинацию населения, стоимость нефти в краткосрочной перспективе будет зависеть только от скорости этой вакцинации и сможет ли она справиться с новым штаммом коронавируса", - сообщает Стивен Иннеса из Axi.

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