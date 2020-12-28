ХМ помогла Dompet Dhuafa

и.

Мы стремимся помогать людям, испытывающим крайнюю нужду, и в рамках своей деятельности по корпоративной социальной ответственности мы оказали финансовую помощь благотворительному проекту организации Dompet Dhuafa "Melawan COVID-19" («Вместе победим Корону»). В рамках этого проекта организация предоставляет продукты питания, медикаменты и средства гигиены людям из деревни Бабакан Пасар, центрального округа Богор, города Богор и западной Явы.

Dompet Dhuafa – индонезийская некоммерческая исламская организация, оказывающая помощь людям из малообеспеченных слоев населения. Миссия организации – создание надежных и устойчивых сервисов, способствующих независимости устойчивых сообществ. Задача организации – отстаивание прав людей по всему миру, предоставление им необходимых услуг и справедливый подход к решению их проблем и, таким образом, создание устойчивых и развивающихся сообществ.

Мы по-прежнему стремимся помогать как можно большему числу обездоленных людей по всему миру, и в ближайшем будущем будем и далее поддерживать еще больше людей, их семьи и сообщества.

Источник: XM Group

Читайте также: Roboforex предлагает своим клиентам торговлю на ECN-счетах с особыми условиями