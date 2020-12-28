Японский фондовый рынок открыл торги понедельника ростом

Настроения инвесторов усилились после того, как президент США Дональд Трамп подписал в воскресенье закон о борьбе с коронавирусом и финансовый бюджет страны, всего через несколько дней после того, как он пригрозил не подписывать пакет и назвал это «позором». Запуск в Европе кампании массовой вакцинации против коронавируса в воскресенье также вселил надежды на восстановление экономики.

Японский фондовый рынок растет, однако, торговая активность оставалась вялой, поскольку иностранные инвесторы оставались в стороне от своих рабочих мест в конце года.

Контрольный индекс Nikkei 225 прибавляет 0,28%, до 26 732,25. Японские фондовые индексы закрылись в пятницу практически без изменений из-за редких торгов.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank выросла более, чем на 1%, в то время как акции Fast Retailing упали на 0,6%. В сфере технологий — бумаги Advantest и Tokyo Electron подорожают более чем на 1%.

Основные экспортеры выросли на фоне ослабления иены. Sony прибавила почти 1%, Panasonic и Mitsubishi Electric прибавили по 0,4% каждая, а Canon - на 0,3%.

Среди автопроизводителей — акции Toyota прибавили 0,3%, а акции Honda снизились на 0,5%.

В банковском секторе — ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial выросли более чем на 2%, а бумаги Sumitomo Mitsui Financial прибавили 0,1 процента.

Акции Sharp Corp. теряет более 4%, а Hitachi Zosen - более чем на 3%.

На рынке Форекс: доллар США в понедельник торгуется в районе ¥103.

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