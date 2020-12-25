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Евросоюз начал рассмотрение торгового соглашения с Великобританией
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Евросоюз начал рассмотрение торгового соглашения с Великобританией

В кратчайшие сроки требуется проанализировать 1246 страниц торгового соглашения
Лидеры Евросоюза начали анализ торгового соглашения между Объединенным Королевством и Европейским союзом после Brexit.

Руководитель представителей Европейского союза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье сообщил представителям государств ЕС о достижениях в договоренностях по торговому соглашению с Королевством, заявил представитель Германии. 

Представитель сообщил, что в кратчайшие сроки требуется проанализировать 1246 страниц торгового соглашения. 

Сделка по торговле между двумя сторонами была достигнута в канун Рождества за неделю до прекращения действия временного договора. Достигнутое соглашение позволит сторонам совершать торговую деятельность без дополнительных пошлин. В нем также оговорены условия сотрудничества в разных экономических и политических сферах.

За данное соглашение должны проголосовать все представители Евросоюза, а в Великобритании договор должен утвердить парламент. 

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пятница 25.12.2020 | 17:47
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