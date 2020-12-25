Евросоюз начал рассмотрение торгового соглашения с Великобританией

Руководитель представителей Европейского союза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье сообщил представителям государств ЕС о достижениях в договоренностях по торговому соглашению с Королевством, заявил представитель Германии.

Представитель сообщил, что в кратчайшие сроки требуется проанализировать 1246 страниц торгового соглашения.

Сделка по торговле между двумя сторонами была достигнута в канун Рождества за неделю до прекращения действия временного договора. Достигнутое соглашение позволит сторонам совершать торговую деятельность без дополнительных пошлин. В нем также оговорены условия сотрудничества в разных экономических и политических сферах.

За данное соглашение должны проголосовать все представители Евросоюза, а в Великобритании договор должен утвердить парламент.

Читайте также: Новосибирский суд не захотел подписать мировое соглашение между кредиторами и \"Сибмостом\"