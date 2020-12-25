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AMarkets: инвестиции в RAMM-счета
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AMarkets: инвестиции в RAMM-счета

Чтобы выбрать стратегию для RAMM, нужно обратиться к рейтингу стратегий, который представляет брокер
​Опыт в торговле – ключевой фактор, который позволяет добиться успеха на рынке. Но не все могут потратить годы на обучение. Что же делать в таком случае? Забыть о возможности зарабатывать торговлей? Однако торговля на финансовых рынках способна приносить стабильный и высокий доход. Как же быть? К счастью, сегодня брокеры стремятся сделать все возможное, чтобы прибыль получали даже новички. Речь идет о так называемом RAMM-сервисе, позволяющем зарабатывать как инвесторам, так и трейдерам.

Что собой представляет RAMM-сервис.

Risk Allocation Management Model, или сокращенно RAMM – это сервис, позволяющий копировать сделки успешных трейдеров. Опыт для такого рода деятельности не требуется, если вы инвестор, а, если вы хотите зарабатывать как трейдер, то RAMM значительно увеличивает ваши шансы на успех. Услуги RAMM-сервиса предлагают некоторые брокеры, но часто их клиенты не понимают, как они могут зарабатывать на нем.

Как трейдер может заработать, используя RAMM-сервис?

Если у трейдера есть необходимые навыки и опыт, он может использовать RAMM для получения дополнительной прибыли. Разработав прибыльную стратегию, которой можно пользоваться долгое время с положительным для счета результатом, трейдер получает возможность попасть в рейтинг стратегий, из которого потенциальный инвестор выбирает ТС для себя. Надежная стратегия с высоким рейтингом и хорошей прибыльностью привлечет внимание большого числа инвесторов, которые будут платить трейдеру вознаграждение за успешные сделки. Таким образом, он сможет получать прибыль не только со своего счета, но и со счета инвесторов.

Как инвестор может заработать, используя RAMM-сервис?

Для инвестора важно выбрать хорошую стратегию. Он копирует сделки трейдера на свой счет и получает прибыль по удачным сделкам. Вот почему важно внимательно отнестись к выбору ТС. Если же в процессе работы станет понятно, что убыточных сделок получается больше, чем прибыльных – инвестор может отказаться от копирования в любой момент. Кроме того, у инвестора сохраняется полный контроль над своим депозитом.

Выбираем стратегию для RAMM.

Чтобы выбрать стратегию для RAMM, нужно обратиться к рейтингу стратегий, который представляет брокер. Обычно лучшие стратегии находятся вверху рейтинга, но это не значит, что не нужно изучить каждую из них, прежде, чем принимать решение. Основное внимание при выборе нужно обращать на возраст счета, доходность стратегии, а также на график, отражающий характер торговли трейдера. Слишком рискованной торговли лучше избегать.

Примеры стратегий управляющих.

Одним из брокеров, предлагающих клиентам услуги RAMM, является AMarkets. На его сайте можно найти рейтинг стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

«Nagan». Для этой стратегии установлено вознаграждение для управляющего в размере 30%. Доходность по ТС достигает 46,21% в месяц. Если вы инвестируете $100, то в среднем ваш доход в месяц будет составлять $40, из них $10 вы отдадите трейдеру. На графике нет резких скачков и пиков, что говорит об осторожности управляющего.

«Sunnich Nlight Risk». Доходность ТС – 23% в месяц, а размер вознаграждения управляющего – 35%. Инвестировав $100, вы получите $20 за минусом вознаграждения управляющему в $6. У счета солидный возраст – 69 недель, но график демонстрирует любовь трейдера к риску, поэтому если и инвестировать, то соблюдая максимальную осторожность.

«3000». Доходность этой стратегии составляет 21%, а вознаграждение трейдера – 50%. Стратегия разработана для пары EUR/USD, это стоит учитывать, если вам нравятся другие торговые инструменты. На графике отмечается спокойный характер торговли, поэтому эту ТС вполне можно взять на вооружение.

«Vitali 5525». ТС демонстрирует ежемесячную доходность в 125%. Вознаграждение трейдера составляет 15%. В то же время счет молодой – всего 23 недели. На графике можно наблюдать резкие скачки, что свидетельствует об агрессивной торговле. Таким образом, эта стратегия рискованная, и ее лучше не применять.

«Interna 12». Ежемесячная доходность этой стратегии самая высокая в рейтинге - 214%. Инвестор указывает 25% вознаграждения. При этом счет совсем молодой, всего 19 недель, а на графике доходности видно, что трейдер предпочитает торговать рисковыми активами.

Как видно, рейтинг стратегий является отличным инструментом для того, чтобы сделать правильный выбор. Просмотрев все показатели инвестору легко сделать выбор, и легко рассчитать капитал для инвестирования.

В заключении можно сказать, что возможности RAMM-сервиса позволяют многим людям получать доход от рыночной торговли, даже в том случае, когда они не хотят или не могут заниматься торговлей профессионально. Это отличный способ инвестирования при условии выбора грамотного управляющего. Подкупает и то, что вывести свои сбережения можно в любой момент, если что-то пойдет не так. Также важным моментом является надежность самого брокера. Поэтому, прежде, чем выбирать RAMM-сервис, нужно собрать достаточно необходимой информации.

Источник: AMarkets

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пятница 25.12.2020 | 10:21
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