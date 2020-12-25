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ETF ARK на пике популярности
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ETF ARK на пике популярности

Высокие показатели сделали фонды ARK еще более привлекательными для инвесторов
​Благодаря своим отличным результатам, биржевые фонды, предлагаемые ARK Investments, пользовались популярностью у инвесторов на протяжении всего 2020 года. 

ARK, возглавляемая экономистом и инвестором в инновации Кэти Вуд, показала лучшую стратегию в мире управления капиталом в этом году. Всего за шесть лет своего существования компания достигла огромных успехов в возврате инвестиций и в результате получила огромные прибыли.

Пять из активно управляемых ETF ARK за год вернули в среднем более 150% - благодаря их крупным ставкам на такие акции, как Tesla и Square. Лучший исполнитель, ARK Genomic Revolution - прибавила 203%; даже самые худшие ARK Autonomous Technology & Robotics более чем вдвое увеличила деньги инвесторов за последний год.

Высокие показатели сделали фонды ARK еще более привлекательными для инвесторов , которые во второй половине 2020 года вкладывали миллионы долларов ежедневно. Темпы роста только за последний месяц достигли рекордного уровня.

В декабре ARK Investments привлекла новых активов на сумму около $6,8 млрд, что является третьим по величине показателем после ETF Vanguard и BlackRock’s, по данным FactSet. Это особенно впечатляет, учитывая, что ARK владеет семью ETF, а у BlackRock и у Авангарда их сотни.

Флагман компании — ARK Innovation. Один только ETF в декабре привлек $2,9 миллиарда, что составляет около 15% от общих активов фонда. ARK Genomic Revolution продемонстрировал еще более резкий рост: приток активов в размере $2,2 миллиарда в этом месяце составляет почти 30% от общего размера фонда.

Только в эту среду инвесторы вложили $317 млн и $410 млн долларов соответственно в два фонда прямо перед перерывом на рождественских торгах. Оба достигли рекордного ежедневного притока с момента запуска фондов. Намного более крупный SPDR S&P 500 ETF был единственным фондом, который превысил свои потоки в среду.

Благодаря своим огромным активам и концентрированным портфелям - ETF компании обычно содержат менее 50 акций - ARK теперь владеет более 10% как минимум 15 различных акций, включая компанию — разработчика программного обеспечения PagerDuty и биотехнологическую компанию Seres Therapeutics.



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пятница 25.12.2020 | 09:59
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