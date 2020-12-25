В ноябре розничные продажи в Японии снизились

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, в ноябре розничные продажи выросли на 0,7% по сравнению с 2019 годом, по отношению к октябрю на 6,4%.Эксперты прогнозировали ежегодный рост на 1,7%.

Кроме того, данные, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций, показали, что индекс потребительских цен в Токио в декабре снижается третий месяц подряд.

Индекс потребительских цен в Токио снизился на 1,3% в годовом исчислении после падения на 0,8% в ноябре.

Без учета свежих продуктов питания потребительские цены снизились на 0,9% по сравнению с падением на 0,7% в ноябре. Это было самое большое падение с 2010 года. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 0,8%.

Уровень безработицы упал до 2,9% с учетом сезонных колебаний в ноябре, в то время как прогнозировалось, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,1%.

Число занятых сократилось на 550 000 человек по сравнению с предыдущим годом. В то же время безработица увеличивалась с 440 000 человек до 1,95 миллиона.

Министерство сообщило, что соотношение числа рабочих мест к числу тех кто ищет работу выросло до 1,06 с 1,04 в октябре.

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