МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
В ноябре розничные продажи в Японии снизились
logo

В ноябре розничные продажи в Японии снизились

В ноябре розничные продажи выросли на 0,7%
​В пятницу официальная статистика показала, что рост розничных продаж в Японии резко снизился, а в декабре потребительские цены в Токио снизились, поскольку третья волна коронавируса повлияла на спрос.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, в ноябре розничные продажи выросли на 0,7% по сравнению с 2019 годом, по отношению к октябрю на 6,4%.Эксперты прогнозировали ежегодный рост на 1,7%. 

Кроме того, данные, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций, показали, что индекс потребительских цен в Токио в декабре снижается третий месяц подряд.

Индекс потребительских цен в Токио снизился на 1,3% в годовом исчислении после падения на 0,8% в ноябре.

Без учета свежих продуктов питания потребительские цены снизились на 0,9% по сравнению с падением на 0,7% в ноябре. Это было самое большое падение с 2010 года. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 0,8%.

Уровень безработицы упал до 2,9% с учетом сезонных колебаний в ноябре, в то время как прогнозировалось, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,1%.

Число занятых сократилось на 550 000 человек по сравнению с предыдущим годом. В то же время безработица увеличивалась с 440 000 человек до 1,95 миллиона.

Министерство сообщило, что соотношение числа рабочих мест к числу тех кто ищет работу выросло до 1,06 с 1,04 в октябре.

Читайте также: Данные по индексам активности в промышленности Китая

пятница 25.12.2020 | 08:41
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • На территории России с 1 июня 2009 года запрещен игорный бизнес
    В Крыму создадут игорную зону

    ​Крымские власти сообщили о том, что вскоре на полуострове появится игорная зона. Как заявил глава автономной республики С. Аксенов, строительство начнется в

    четверг, 24.12.2020 | 18:12
    Политические новости
  • Такого рода перемены на сайте объясняются политической позицией Санду
    Официальный сайт президента Молдавии сменил язык

    ​Официальный  сайт президента Молдавии поменял язык после инаугурации президента М. Санду. Теперь отметка раздела на «молдавском языке» была изменена на

    четверг, 24.12.2020 | 17:14
    Политические новости
  • Клейтон ранее сообщал, что уйдет в отставку до конца года
    Глава SEC покинул свой пост

    В среду Джей Клейтон, руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), оставил свою должность.Клейтон до этого уже заявлял, что покинет свой пост до конца

    четверг, 24.12.2020 | 16:55
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok