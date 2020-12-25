Фьючерсы на золото выросли на фоне новостей о Brexit

Надежды на дополнительный стимул в США увеличили спрос на безопасный актив. Золото также нашло поддержку в отчетах по Covid-19, свидетельствующих о быстром распространении нового штамма коронавируса, который, как говорят, на 70% более заразен.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на $5,10 до уровня 1883,20 доллара за унцию. Фьючерсы на золото за неделю снизились на 0,3%.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли на $0,079 доллара до 25,941 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на медь торгуются на уровне 3,5710 доллара за фунт.

Объединённое Королевство и Европейский Союз наконец-то достигли торгового соглашения после Брексита. Новость о соглашении появилась всего за неделю до крайнего срока 31 декабря, что нивелирует недавние опасения по поводу возможного выхода из ЕС без сделки.

Читайте также: На фондовом рынке Азии фьючерсы на золото снизились