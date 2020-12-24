В Крыму создадут игорную зону

Как заявил глава автономной республики С. Аксенов, строительство начнется в первом квартале следующего года. По его словам, уже заключены инвестиционные соглашения и в настоящее время ведется проектирование.

Специальная территория под игорную зону уже выделена. Это будет поселок Кацивели. Его окраина. С. Аксенов полагает, что в будущем эта зона будет приносить доходы в бюджеты всех уровней. Создание игорной зоны под названием «Золотой берег» одобрил Д. Медведев. Площадь ее будет составлять почти 147 гектар. Большинство жителей Крыма довольно скептически, поскольку считают, что такая игорная зона негативно отразится на туризме, привлечет различные криминальные элементы, что приведет к всплеску преступности.

На территории России с 1 июня 2009 года запрещен игорный бизнес, кроме специально отведенных для этого зон. Всего их утверждено четыре. Все они расположены в разных регионах страны. Ранее планировали открыть пятую, но от данной идеи отказались.

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