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Глава SEC покинул свой пост
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Глава SEC покинул свой пост

Клейтон ранее сообщал, что уйдет в отставку до конца года
В среду Джей Клейтон, руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) оставил свою должность.

Клейтон до этого уже заявлял, что покинет свой пост до конца текущего года. Он занимал должность руководителя на протяжении трех лет.

В сообщении, размещенном на веб-сайте SEC, Клейтон сказал, что недавно он отправил письмо действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, информируя его о том, что 23 декабря будет его последним днем на посту председателя SEC.

Согласно информации, Трамп, скорее всего, назначит либо Хестер Пирс, либо Элада Ройсмана, комиссаров SEC-республиканцев, в качестве исполняющего обязанности председателя. Избранный президент Джо Байден выберет постоянного преемника Клейтона.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что Шон Мемон завершит свое пребывание на посту руководителя аппарата агентства в январе 2021 года. Мемон был главным советником председателя Клейтона по правовым, политическим и управленческим вопросам, влияющим на каждое решение агентства.

В своем письме Клейтон заявил, что администрация Трампа способствовала чрезвычайно продуктивному взаимодействию всего федерального сообщества финансового регулирования в условиях пандемии COVID-19.

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четверг 24.12.2020 | 16:55
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