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Официальный сайт президента Молдавии сменил язык
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Официальный сайт президента Молдавии сменил язык

Такого рода перемены на сайте объясняются политической позицией Санду
​Официальный  сайт президента Молдавии поменял язык после инаугурации президента М. Санду. Теперь отметка раздела на «молдавском языке» была изменена на «румынский». 

В данном случае можно сказать, что речь идет об одном и том же языке, поскольку данный язык позиционируется как официальный диалект румынского. У них наблюдаются лишь небольшие отличия на уровне фонетики, лексики и литературной нормы. В декларации о независимости республики официальным языком называется румынский, в то время как Конституция страны определяет его как молдавский.

Такого  рода перемены на сайте объясняются политической позицией Санду. Так, бывший президент Молдавии И. Додон, неоднократно заявлял о том, что молдавский и румынский являются двумя разными языками. Версии сайта на русском и английском не претерпели никаких изменений.

В 2017 году в Конституционном суде Молдавии был одобрен законопроект, который предполагает смену государственного языка в конституции на румынский. В свою очередь партия социалистов во главе с Игорем Додоном выступили против такого решения и при этом предложили вынести данный вопрос на референдум.

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четверг 24.12.2020 | 17:14
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