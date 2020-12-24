ФИНАМ приготовил новогодние подарки своим клиентам

В рамках специальной акции "Новый год с пользой для кошелька" инвесторы, открывшие брокерский счет и подключившие тариф FreeTrade (позволяет существенно экономить на брокерской комиссии) и пополнившие его на сумму от 30 000 руб. до 31 января 2021 года, получат в подарок один из самых популярных обучающих онлайн-курсов - "Начинающий", а также бесплатную подписку сроком на месяц на одну из шести стратегий сервиса автоследования Comon.ru: "ПерспективаRu", "Депозит + New", "На волне успеха", "Дивидендные Инвестиции", "Валютная" и "Дивидендная зарплата. Рубли".

Кроме того, независимо от наличия брокерского счета в "ФИНАМе", все пользователи портала Finam.ru, зарегистрировавшиеся для участия в акции, получат подарки от учебного центра, которые помогут лучше разбираться в финансах и начать грамотно инвестировать на фондовом рынке:

мастер-класс легендарного трейдера Александра Элдера;

десять видеоуроков о разумном обращении с деньгами от преподавателя учебного центра ФИНАМ Юлии Афанасьевой;

подписка на инвестиционные идеи и исследования аналитиков ФИНАМа;

лучшие обучающие курсы со скидкой 50%;

бесплатное консультационное обслуживание на месяц.

Оставить заявку на участие можно на странице сайта Finam в разделе акции.

Источник: Finam

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