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ФИНАМ приготовил новогодние подарки своим клиентам
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ФИНАМ приготовил новогодние подарки своим клиентам

Все пользователи портала Finam.ru, зарегистрировавшиеся для участия в акции, получат подарки от учебного центра
Компания ФИНАМ поздравляет всех своих клиентов с наступающим Новым годом, а чтобы инвестиции в 2021 году были еще более эффективными - дарит новогодние подарки.

В рамках специальной акции "Новый год с пользой для кошелька" инвесторы, открывшие брокерский счет и подключившие тариф FreeTrade (позволяет существенно экономить на брокерской комиссии) и пополнившие его на сумму от 30 000 руб. до 31 января 2021 года, получат в подарок один из самых популярных обучающих онлайн-курсов - "Начинающий", а также бесплатную подписку сроком на месяц на одну из шести стратегий сервиса автоследования Comon.ru: "ПерспективаRu", "Депозит + New", "На волне успеха", "Дивидендные Инвестиции", "Валютная" и "Дивидендная зарплата. Рубли".

Кроме того, независимо от наличия брокерского счета в "ФИНАМе", все пользователи портала Finam.ru, зарегистрировавшиеся для участия в акции, получат подарки от учебного центра, которые помогут лучше разбираться в финансах и начать грамотно инвестировать на фондовом рынке:

  • мастер-класс легендарного трейдера Александра Элдера;
  • десять видеоуроков о разумном обращении с деньгами от преподавателя учебного центра ФИНАМ Юлии Афанасьевой;
  • подписка на инвестиционные идеи и исследования аналитиков ФИНАМа;
  • лучшие обучающие курсы со скидкой 50%;  
  • бесплатное консультационное обслуживание на месяц.
Оставить заявку на участие  можно на странице сайта Finam в разделе акции.

Источник: Finam



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четверг 24.12.2020 | 15:01
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