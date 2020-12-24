Стоимость нефти может снизиться до 10%

"Положительное влияние на мировой финансовый рынок иммунизационных препаратов и вводимых главными финансовыми регуляторами стран мер поддержек своих экономик сходит на нет. И хотя их влияние еще заметно, краткосрочные прогнозы по стоимости нефти ухудшились", — заявил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Оле Хансен ожидает, что снижение цены нефти марки Brent составит 10% до уровня 46 долл/барр., на фоне отсутствия элементарного фактора — увеличивающегося спроса.

Аналитик Saxo Bank заявляет, что в долгосрочном прогнозе стоимость нефти вырастит из-за масштабной иммунизации населения и восстановления на этом фоне мировой экономики.

Новый, более агрессивный к распространению штамм Covid-19 был найден на территории Объединенного Королевства. По сообщению премьер - министра этой страны он на 70% быстрее распространяется среди людей. Данный штамм коронавируса был зафиксирован и на территории ряда европейских стран несмотря на экстренные жесткие карантинные ограничения.

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