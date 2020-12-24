Как будут работать фондовые биржи в рождественские праздники

Индекс S&P 500 закрылся небольшим подъемом в среду, в результате чего с начала года рост составил 14,2%. Промышленный индекс Dow Jones находится на уровне 30 129,83, что на 5,6% больше, чем в начале 2020 года. Конгресс сейчас изо всех сил пытается преодолеть финишную черту. А пока инвесторы получат столь необходимый перерыв в работе, который начнется в канун Рождества.

Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq закрываются в 13:00 по восточному времени в канун Рождества. Обе площадки будут закрыты в пятницу на Рождество. Рынки облигаций США и внебиржевые рынки Америки также закроются в 14:00 24 декабря и будут закрыты весь день 25 декабря.

Шанхайская фондовая биржа и Токийская фондовая биржа будут открыты оба дня. Фондовая биржа Гонконга закрывается в полдень по местному времени в канун Рождества и весь день в Рождество.

Фондовая биржа Торонто завершает свою сессию в 13:00 по восточному времени в канун Рождества и она будет закрыт в Рождество. Лондонская фондовая биржа закроется в 12:30 по Гринвичу в четверг и весь день в пятницу.

В преддверии Рождества проходит гораздо меньше сделок, чем в обычный день, за исключением тех лет, когда Рождество приходилось на выходные, средний объем продаж в канун Рождества на NYSE Composite и Nasdaq Composite составлял 36,8% от обычного дня в течение этого периода, согласно данным FactSet, собранным Dow Jones Market Data.

По данным Dow Jones Market Data в канун Рождества индекс S&P 500 в среднем увеличивался на 0,2%, что выше, чем его среднедневной прирост в 0,13%. Но среднее движение индекса в канун Рождества составляет 0,48%, что ниже его среднего дневного движения 0,74%.

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