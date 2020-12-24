Великобританский фунт дорожает относительно доллара США

Американская валюта снижается после новости о достигнутом прогрессе по торговому соглашению, так как инвесторы стали больше проявлять интерес к рисковым активам.

Ранее некоторые издания СМИ сообщили, что Великобритания и ЕС вплотную подошли к подписанию торгового соглашения после Brexit, однако официальные представители стран не прокомментировали это сообщение.

Великобританский фунт вырос относительно американского доллара на 0,44% до уровня $1,3551​.

"Скорее всего, соглашение подпишут к рождественским праздникам", - сообщил аналитик Westpac Тим Ридделл.

Согласно его сообщению, соглашение подпишут 24 декабря, фунт стерлингов, устремится к уровню $1,40, но шансы достичь $1,450 — крайне малы.

Индикатор доллара США показывающий его движение относительно ключевых валют мира упал на 0,2% до — 90,229​ пункта.

Европейская единая валюта укрепилась относительно доллара США на 0,15% до $1,2204​.

Японская иена проявляет стабильность к американскому доллару и находится на отметке ¥103,56 за $1.

Китайский юань на материковом рынке поднялся на 0,19% до​ — 6,5279​, на офшорном — вырос на 0,25% до — 6,5157.

Читайте также: В августе рост промпроизводства в еврозоне снизился до 0,7%