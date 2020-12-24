InstaForex: график торговли в новогодние праздники

24 декабря 2020 года:
будут досрочно остановлены торги по таким инструментам:
- 20:00 – Agricultural Futures и CFD на акции.
- 20:45 – Spot Metals и Energy и Metals Futures.
- 21:00 – все другие инструменты (кроме криптовалют*)
25 декабря 2020 года:
- является выходным днем для торговли по всем инструментам (кроме криптовалют*)
28-30 декабря 2020 года:
- работа будет осуществляться в обычном торговом графике
31 декабря 2020 года:
- 21:00 – будут досрочно остановлены торги по всем инструментам (кроме криптовалют*)
1 января 2021 года:
- является выходным днем для торговли по всем инструментам (кроме криптовалют*)
С 4 января 2021 года:
- работа будет осуществляться в обычном торговом графике
* торги по криптовалютам в праздничные дни останавливаться не будут.Источник: InstaForex
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