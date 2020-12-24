МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
InstaForex: график торговли в новогодние праздники
logo

InstaForex: график торговли в новогодние праздники

1 января 2021 года: является выходным днем для торговли по всем инструментам, кроме криптовалют
​Компания InstaForex поздравляет своих клиентов и партнеров с наступающими новогодними праздниками. Обращаем ваше внимание на особенности торговли в рождественские и новогодние выходные.

24 декабря 2020 года:

будут досрочно остановлены торги по таким инструментам:

  • 20:00 – Agricultural Futures и CFD на акции.
  • 20:45 – Spot Metals и Energy и Metals Futures.
  • 21:00 – все другие инструменты (кроме криптовалют*)

25 декабря 2020 года:

  • является выходным днем для торговли по всем инструментам (кроме криптовалют*)

28-30 декабря 2020 года:

  • работа будет осуществляться в обычном торговом графике

31 декабря 2020 года:

  • 21:00 – будут досрочно остановлены торги по всем инструментам (кроме криптовалют*)

1 января 2021 года:

  • является выходным днем для торговли по всем инструментам (кроме криптовалют*)

С 4 января 2021 года:

  • работа будет осуществляться в обычном торговом графике

* торги по криптовалютам в праздничные дни останавливаться не будут.

Источник: InstaForex

Читайте также: FreshForex дарит новому клиенту 2020 долларов

четверг 24.12.2020 | 10:46
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok