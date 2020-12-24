Стоимость нефти возобновила рост

Цена нефти марки Brent с поставкой в феврале на бирже ICE Futures к 8:19 по мск находится на уровне 51,60 долл/барр., что на 0,78% выше вчерашней стоимости.

Цена нефти марки WTI с поставкой в феврале на товарной бирже NYMEX находится на отметке 48,46 долл/барр., что на 0,71% выше вчерашней стоимости.

Отчет Минэнерго США о запасах углеводородов в стране показал, что на прошедшей неделе запасы нефти снизились на 562 тыс. барр., бензина — на 1,12 млн барр., дистиллятов — на 2,33 млн барр. При этом отчет API показал рост запасов углеводородов в США на 2,7 млн барр.

Положительно на энергетический рынок повлияла новость СМИ о том, что Объединенное Королевство и Евросоюз вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения. В ней сказано, что Великобритания снизила свои требования по вопросу вылова рыбы. При этом ни одна из сторон официально это информацию не подтвердила.

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