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AMarkets: расписание работы компании в новогодние праздники
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AMarkets: расписание работы компании в новогодние праздники

С 4 января 2021компания работает в штатном режиме
​Команда AMarkets поздравляет вас с наступающим 2021 годом! Надеемся, что он принесет еще больше благополучия и финансового успеха для вас и ваших близких. Ознакомьтесь, пожалуйста, с расписанием работы Компании в праздничные дни.

Финансовый департамент:

  • Пополнения с банковских карт и электронных платежных систем доступны 24/7 в штатном режиме.
  • Выводы на банковские карты и электронные платежные системы доступны до 31 декабря до 23:00 UTC 2.
  • С 4 января 2021 — в штатном режиме.
Департамент Дилинга:

Рекомендуем вам ознакомиться с расписанием торгов в рождественские и новогодние праздники.

  • 31-го декабря Департамент Дилинга работает до 23:00 UTC 2
  • С 4 января 2021 — в штатном режиме.
Департамент по работе с клиентами:

  • 31-го декабря Департамент работает до 23:00 UTC 2
  • С 4 января 2021 — в штатном режиме.

Источник: AMarkets



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четверг 24.12.2020 | 09:56
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