AMarkets: расписание работы компании в новогодние праздники

Финансовый департамент:
- Пополнения с банковских карт и электронных платежных систем доступны 24/7 в штатном режиме.
- Выводы на банковские карты и электронные платежные системы доступны до 31 декабря до 23:00 UTC 2.
- С 4 января 2021 — в штатном режиме.
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- 31-го декабря Департамент Дилинга работает до 23:00 UTC 2
- С 4 января 2021 — в штатном режиме.
- 31-го декабря Департамент работает до 23:00 UTC 2
- С 4 января 2021 — в штатном режиме.
Источник: AMarkets
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