Фондовые индексы Европы выросли на фоне позитивных новостей

Европейский Союз и Великобритания находятся на грани заключения торговой сделки после Brexit.

Азиатские рынки растут, но потенциал роста остается ограниченным на фоне резкого роста числа случаев заражения Covid-19 в США и опасений по поводу распространения новых штаммов коронавируса.

Золото укрепилось из-за ослабления доллара, в то время как нефть выросла за ночь в надежде на более быстрое восстановление мирового спроса на нефть после того, как данные показали сокращение запасов нефти и бензина в США.

Фондовые индексы США за ночь закрылись разнонаправленно на фоне признаков замедления восстановления экономики и угрозы президента Трампа наложить вето на законопроект о стимулировании экономики.

S&P 500 завершил торги небольшим ростом после закрытия трех сессий подряд снижением.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 0,3%.

В среду европейские рынки завершили торги в плюсе на фоне возможного завершения переговоров по торговому соглашению между ЕС и Великобританией после Brexit и ослабления Францией пограничных ограничений для некоторых путешественников.

Европейский Stoxx 600 вырос на 1,1%. Немецкий DAX поднялся на 1,3%, французский индекс CAC 40 вырос на 1,1%, а британский FTSE 100 вырос на 0,7%.

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