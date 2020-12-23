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Болгария получить газ из Азербайджана
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Болгария получить газ из Азербайджана

Власти Болгарии дают гарантии того, что у страны будет не только диверсификация газовых запасов, но и само топливо
​Начиная с 31 декабря 2020 года Болгария будет получать газ из Азербайджана. Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Т. Петкова.

По ее словам, текущее соглашение с Азербайджаном является чрезвычайно важным документов, благодаря котором удастся реализовать ключевые приоритеты страны. 

В то же время, несмотря на этот новый источник поставок, страна продолжает строительство газопровода Греция-Болгария. В настоящее время строительство приостановлено из-за пандемии коронавируса. 

Власти Болгарии дают гарантии того, что у страны будет не только диверсификация газовых запасов, но и само топливо, которое будет поставляться на нужды промышленности и населения, заявил премьер-министр страны Б. Борисов. Получать природный газ Болгария будут через временный пункт под названием «Башня». Данный трубопровод является соединительным с газопроводом ТАР и транспортной системой Греции.

По контракту, подписанному двумя сторонами, поставки будут осуществляться с месторождения Шах Дениз. На протяжении следующих 25 лет в Болгарию будет поставлено около 1 млрд кубометров газа.

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среда 23.12.2020 | 23:15
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