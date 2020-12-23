МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Украина ожидает роста экономики в следующем году
logo

Украина ожидает роста экономики в следующем году

В следующем году прогнозируется, что восстановление экономики составит 4,6%
​Украинский министр финансов С. Марченко заявил, что ожидает хорошего экономического роста Украины. Об этом он заявил в своем интервью одному из финансовых изданий.

По словам министра экономика Украины демонстрировала довольно серьезный спад первые два квартала этого года, но в третьем уже показались признаки восстановления и данная тенденция продолжается в четвертом квартале. 

В следующем году прогнозируется, что восстановление экономики составит 4,6%. Экономика будет постепенно расти даже при условии сохранения показателей третьего и четвертого кварталов, уверен С. Марченко.

По его словам, имеются все основания для таких оптимистичных надежд по результатам второго полугодия. В данном случае, речь идет о показателях товарооборота, использования электроэнергии. Роста промышленного производства пока что не наблюдается, но сама динамика восстановления существенно улучшилась по сравнению с показателями на период начала пандемии коронавируса.В 2021 году планируется получить определенный прирост реальных денег, что может быть достигнуто посредством борьбы с теневой экономикой.

Читайте также: В Украине выросла доля возобновляемой энергетики

среда 23.12.2020 | 22:33
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok