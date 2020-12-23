Украина ожидает роста экономики в следующем году

По словам министра экономика Украины демонстрировала довольно серьезный спад первые два квартала этого года, но в третьем уже показались признаки восстановления и данная тенденция продолжается в четвертом квартале.

В следующем году прогнозируется, что восстановление экономики составит 4,6%. Экономика будет постепенно расти даже при условии сохранения показателей третьего и четвертого кварталов, уверен С. Марченко.

По его словам, имеются все основания для таких оптимистичных надежд по результатам второго полугодия. В данном случае, речь идет о показателях товарооборота, использования электроэнергии. Роста промышленного производства пока что не наблюдается, но сама динамика восстановления существенно улучшилась по сравнению с показателями на период начала пандемии коронавируса.В 2021 году планируется получить определенный прирост реальных денег, что может быть достигнуто посредством борьбы с теневой экономикой.

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