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Польше удалось выиграть судебный спор у России
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Польше удалось выиграть судебный спор у России

Суд отклонил жалобу, назвав ее формально неприемлемой
​Польше удалось выиграть в суде Стокгольма иск по ценам за газ у России. Судом была отклонена ранее поданная жалоба компании «Газпром» на частичное решение цены на газ в Ямальском контракте. 

Данные новости сообщила польская энергокомпания PGNiG.

Суд отклонил жалобу, назвав ее формально неприемлемой касательно юрисдикции и объема имеющихся полномочий по изменению ценовой политики в контракте. Жалобу российской стороны о том, что польская нефтекомпания может требовать снижения цена также посчитали необоснованной.

Так называемый, Ямальский контракт, согласно которому предусматриваются ежегодные поставки природного газа на территорию Польши (около 10 млрд кубометров) был заключен между странами еще в 1996 году и действует до 2022 года. 

Летом 2018 года Польша получила права требовать снижения стоимости газа. Стоит отметить, что цена пересматривалась в рамках контракта в сторону снижения. Польская компания неоднократно жаловалась на Россию в Еврокомиссию, поскольку считала, что Газпром не соблюдает решения суда по части цены на газ.

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среда 23.12.2020 | 21:47
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