Все страны мира потратили на борьбу с пандемией более 13 трлн долларов

Такая внушительная сумма учитывает в себе ранее согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики страны размером почти в 900 млрд долларов. Как полагают эксперты, в следующем году размер глобального государственного долга вырастет 125 процентам совокупного ВВП.

В целом, ущерб мировой экономике достигнет показателя в семь триллионов долларов ввиду прогрессирующей пандемии коронавируса. Такого рода прогноз предоставила главный экономист ОЭСР Л. Бун.

Он полагает, что в государствах с развитой экономикой объем госдолга в июле текущего года равнялся примерно 128% мирового ВВП. Многие страны сразу после Второй мировой войны смогли значительно сократить размеры своего госдолга благодаря стремительному росту. В 1960-х годах соотношение показателя долга к ВВВ сократилось менее чем до 50%. Теперь же достижение подобных результатов – из области фантастики, полагают аналитики.

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